Украина

Защитник не поминает решений судейской бригады после матча в Кубке Украины.

Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал поединок 1/2 финала Кубка Украины, в котором его команда в серии послематчевых пенальти обыграла Александрию.

Эта игра могла не дойти до серии пенальти, если бы арбитр засчитал чистый гол после углового в исполнении Вернидуба в самой концовке первого дополнительного тайма. При этом на матче работала система ВАР.

"Нет никакого желания обсуждать судейство. Пускай люди посмотрят эти эпизоды, разбираются и делают выводы. В этом году мы провели несколько матчей в Лиге Европы и там совсем все по-другому: ведение игры, динамика. И все исходит не только от соперника, но и от арбитра, который дает играть. Надеюсь у нас скоро будет также", — приводит слова Вернидуба ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Александрия — Заря можно посмотреть на Football.ua.