Украина

Форвард Миная остался недоволен после поражения от Львова в матче УПЛ.

Нападающий Миная Рустам Ахмедзаде прокомментировал поражение своей команды в перенесенном поединке 1-го тура УПЛ против Львова (0:1).

"Сначала что-то не получалось. Поле, мяч – не знаю. Но это такое, надо было выходить и выигрывать. Еще четыре тура есть. Как показывает практика, мы обыгрываем более сильных команд. Дай бог, так дальше будет, выиграем.

Главный арбитр матча в первом тайме не ставит два стопроцентных пенальти. Вся Украина видит эти руки. Боковой видит, говорит: "Была рука", а он просто не ставит пенальти. Думаю, это ненормально", — сказал Ахмедзаде в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что на этом поединке не была задействована система ВАР, а главным арбитром матча был Дмитрий Бондаренко.

Видеообзор матча Львов — Минай можно посмотреть на Football.ua.