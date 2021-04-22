Форвард Миная остался недоволен после поражения от Львова в матче УПЛ.
Рустам Ахмедзаде (справа), ФК Минай
22 апреля 2021, 14:42
Нападающий Миная Рустам Ахмедзаде прокомментировал поражение своей команды в перенесенном поединке 1-го тура УПЛ против Львова (0:1).
"Сначала что-то не получалось. Поле, мяч – не знаю. Но это такое, надо было выходить и выигрывать. Еще четыре тура есть. Как показывает практика, мы обыгрываем более сильных команд. Дай бог, так дальше будет, выиграем.
Главный арбитр матча в первом тайме не ставит два стопроцентных пенальти. Вся Украина видит эти руки. Боковой видит, говорит: "Была рука", а он просто не ставит пенальти. Думаю, это ненормально", — сказал Ахмедзаде в интервью ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что на этом поединке не была задействована система ВАР, а главным арбитром матча был Дмитрий Бондаренко.
Видеообзор матча Львов — Минай можно посмотреть на Football.ua.