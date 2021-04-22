Украина

Защитник Шахтера прокомментировал подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Украины.

Николай Матвиенко ожидает непростого противостояния с Александрией в 23-м туре УПЛ, но рассчитывает на победу.

"От матча с Александрией ожидаем только победы, – цитирует защитника официальный сайт Шахтера. – Готовимся в обычном режиме: несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре больше тактических упражнений".

"Соперник будет мотивированным, злым после поражения в полуфинале Кубка Украины, захочет реабилитироваться перед болельщиками. Александрия — очень неуступчивая команда, в игре с ней всегда много единоборств. Будет сложный матч".

Матч Александрия — Шахтер состоится в воскресенье, 25 апреля, на стадионе Ника. Начало в 17:00.