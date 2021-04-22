Украина

Бразильский хавбек готовится со всеми к матчу против Александрии.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к ближайшему поединку чемпионата Украины против Александрии. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Приятной новостью для тренерского штаба донецкой команды является возвращение в общую группу бразильского полузащитника Алана Патрика, который из-за травмы был вынужден пропустить минувший матч против Динамо (0:1).

Также отмечается, что вместо с основной командой занимался вратарь из команды U-19 Тимур Пузанков.

Напомним, матч 23-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером пройдет в воскресенье, 25 апреля, в 17:00 по киевскому времени.

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