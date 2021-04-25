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Главный тренер киевлян прокомментировал матч против Ингульца.

Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды.

"Особенно нечего говорить после такой игры и пережитых эмоций. Это была последняя домашняя игра, поскольку все последующие поединки в чемпионате и финал Кубка мы играем на выезде, поэтому она была особая для нас. Мы хотели сделать настоящее представление, в первую очередь благодаря игре в атаке, и я считаю, что это нам удалось.

Я говорил ребятам, что меня сегодня не интересует лишь три очка. Мне нужно было увидеть зрелище, красивый футбол, как вы можете действовать в атаке и забивать мячи. Сегодня я сделал пять замен в перерыве и по ходу второго тайма, чтобы они почувствовали себя причастными к этой победе. К сожалению, не мог сделать больше, поскольку все футболисты примерно одного уровня и заслуживали быть на поле. Я сделал эти замены, и ничего не изменилось в нашей игре — мы продолжали забивать.

Хотелось бы продолжить в том же духе в следующих матчах чемпионата, поскольку за ними будет финал Кубка. Нужно ответственно готовиться к нему. Приоритетом в нынешнем сезоне для нас было создать конкуренцию между нашими игроками, своеобразное соревнование, и они это с блеском выполнили.

Благодарен ребятам, поздравляю их. Могу сказать, что было нелегко выдерживать меня все эти месяцы, поскольку я оказывал на них давление. Ведь без него не будет результата — это один из важнейших компонентов подготовки.

Если меня кто-то спросит, какая разница между той командой, которую я принял 1 августа, и нынешней, я отвечу, что футболисты научились играть на победу. Они научились быть победителями. Конечно, присутствуют еще много факторов, которые помогли им стать лучше. Но это те же игроки, которые были в команде восемь месяцев назад.

Не талант главный в футболе, а то, что ты делаешь на тренировках ежедневно, отрабатываешь то, что ты хочешь делать на поле. Нашим ребятам это удалось, они делали ежедневно все для того, чтобы стать чемпионами, стать победителями.

Летняя трансферная кампания? Еще чемпионат не закончился. Пока нужно радоваться тому результату, которого мы достигли. Впереди есть несколько недель, и после этого посмотрим, к чему мы пришли", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ингулец.