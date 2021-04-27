Кипер может усилить чемпиона Украины.
Буффон, getty images
27 апреля 2021, 16:42
Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон может покинуть "старую сеньору" предстоящим летом.
По информации издания Tuttosport, опытным кипером интересуются сразу пять клубов, среди которых есть и неожиданные.
В данный список вошли: греческий Олимпиакос, немецкий Айнтрахт, португальский Спортинг, турецкий Галатасарай и киевское Динамо.
Также сообщается, что все эти клубы уже вышли на голкипера и готовы заключить с ним контракт сроком на один год.
Для Буффона важно играть в основе, а Ювентус, похоже, не готов предоставить своей легенде постоянное игровое время.
Контракт Буффона с Ювентусом истекает летом 2021 года. "Зебры" пока не предложили ему новое соглашение.
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