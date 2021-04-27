Украина

Кипер может усилить чемпиона Украины.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон может покинуть "старую сеньору" предстоящим летом.

По информации издания Tuttosport, опытным кипером интересуются сразу пять клубов, среди которых есть и неожиданные.

В данный список вошли: греческий Олимпиакос, немецкий Айнтрахт, португальский Спортинг, турецкий Галатасарай и киевское Динамо.

Также сообщается, что все эти клубы уже вышли на голкипера и готовы заключить с ним контракт сроком на один год.

Для Буффона важно играть в основе, а Ювентус, похоже, не готов предоставить своей легенде постоянное игровое время.

Контракт Буффона с Ювентусом истекает летом 2021 года. "Зебры" пока не предложили ему новое соглашение.

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