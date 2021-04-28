Украина

Хавбек львовской команды поделился своими мыслями об удачных результатах в последних матчах.

Полузащитник Львова Алексей Довгий прокомментировал предстоящий поединок против львовского Руха в рамках перенесенного матча 18-го тура УПЛ.

"Конечно, планку нужно держать. Про нас уже начали говорить по-другому. Нас критиковали, но это нас только заряжало. Мы не расстраивались, делали свою работу, становились только злее. Многие эксперты говорили, что мы то играем, то не играем, после матча с Шахтером в отпуск уехали. Мы делали свое дело.

Ближайшая игра с Рухом будет интересная. Есть накал, поскольку две команды из одного города, плюс встреча пройдет с болельщиками", — сказал Довгий в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Львов — Рух пройдет сегодня, 28 апреля, в 19:00 по киевскому времени.

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