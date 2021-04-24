Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Львов на своем поле неожиданно обыграл черниговскую Десну со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в самой концовке первого тайма, а его автором стал Ренан. У "северян" был отличный шанс сравнять счет в середине второго тайма, но Ильющенков отразил удар с пенальти от Гуцуляка.

Видео гола и обзор матча:

Видео на YouTube:

ПФК Львов — Десна 1:0

Гол: Ренан, 44



На 70-й минуте Алексей Гуцуляк (Десна) не забил пенальти (вратарь).



ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Михоби, Махмутович, Якимец — Чиряк, Довгий — Ременяк (Семенив, 78), Алваро (Сабино, 78), Эрнест — Ренан (Ныч, 64).



Десна: Паст — Полегенько (Конопля, 63), Гитченко, Имереков, Мостовой (Сухоцкий, 46) — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов — Безбородько (Дегтярев, 46).



Предупреждения: Махмутович, Довгий, Чиряк, Эрнест — Мостовой, Калитвинцев



На 90+3-й минуте был удален Владимир Якимец (ПФК Львов) (грубое нарушение).