Украина

Футболист — о поединке против дончан.

Капитан луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал поражение в скандальном матче против донецкого Олимпика (2:1).

"Когда начинается весна, разделение мест, начинаются новые трактовки правил. Я играл в футбол и видел много удалений. Но такого удаления не видел. Любой футболист пошел бы на такой мяч. Желаем Каргбо скорейшего выздоровления. Но это не красная карточка. О футболе тяжело говорить.

Арбитра заменили прямо перед матчем. Нам говорили, что он не смог отработать по семейным обстоятельствам. Надеюсь, у него все хорошо и что это правда.

Мы все 90 минут переживаем. В таких моментах от нас мало что зависит. Я уверен больше чем на сто процентов, что ребята из Олимпика не получили эстетического удовольствия от этого матча, а лишь нужные им три очка. От того, что произошло, мало кто удовольствие получит", — сказал Вернидуб.

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