Украина

Футболист оценил уровень украинского футбола.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон рассказал о своей жизни в Украине и оценил уровень украинского футбола.

"Здесь, в Украине, есть много интересных вещей, о которых почти никто из бразильцев не знает, и я тоже не знал. Есть зима, очень суровая, но у нее много преимуществ, бразильцы легко здесь адаптируются".

"Украинский футбол очень сильно пострадал после войны. У них были команды с большими финансами. После войны многие обанкротились, и футбол пострадал, как и украинское общество в целом.

Особенно в Шахтере, клубе, который выступает против топ-клубов, мы видим, что чемпионат конкурентоспособен, но конкурентоспособен на своем уровне.

Понятно, что финансово некоторые команды не в состоянии сравняться с Шахтером и киевским Динамо. Но они играют, показывая характер, как в Бразилии", — цитирует Майкона esportenewsmundo.

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