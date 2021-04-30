Украина

Капитан "бело-синих" получил небольшое повреждение.

В среду, 28 апреля, игроки киевского Динамо после двух выходных вернулись к тренировкам и начали подготовку к ближайшему матчу против полтавской Ворсклы. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В четверг киевляне прошли обязательные тесты на коронавирус, а после обеда провели тренировку.

В тренировочном процессе не принимал участие капитан команды Сергей Сидорчук, который из-за повреждения вынужден пропустить несколько дней.

Сегодня, 30 апреля, команда соберется на клубной базе и в первой половине дня проведет тренировку. После обеда "бело-синие" отправятся в Полтаву на автобусе.

Поединок Ворскла — Динамо пройдет в субботу, 1 мая, в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, после победы над Ингульцом подопечные Мирчи Луческу оформили досрочное чемпионство в УПЛ.