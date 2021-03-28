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Молодой хавбек киевского клуба поделился своими мыслями о спарринге против бухарестского Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Назар Волошин прокомментировал победу "бело-синих" в товарищеском матче против бухарестского Динамо (3:0).

"Впечатления от игры положительные, очень много эмоций, рад, что тренерский штаб дал мне такую возможность проявить себя в первой команде. Думаю, что провел поединок нормально, но не скажу, что сыграл на своём максимуме, не удалось забить гол в таком замечательном моменте, однако отдал голевую передачу с углового и зарабатывал много стандартов для команды. Для меня задача была влиться в игру и постараться сделать все, что я умею и помочь команде.

Голевой момент в концовке? Была отличная передача от Кузыка, я хорошо принял в ход, но не смог попасть в угол. Думаю, это мой не последний момент и, надеюсь, буду в дальнейшем реализовывать все свои моменты.

Соперник особо ничем не удивил, но скажу, что у румын довольно неплохой контроль мяча и они хорошо выбегают в атаку.

Влияние статуса первой команды? Я стал более спокойнее себя чувствовать и быстрее работать с мячом", — сказал Волошин в интервью пресс-службе киевского клуба.

Видеообзор матча Динамо Киев — Динамо Бухарест можно посмотреть на Football.ua.