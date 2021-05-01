Украина

Футболист признался, что почти не пропускает матчи "северян".

Форвард бельгийского Сент-Трюйдена Александр Филиппов признался, что наблюдает за матчами своего бывшего клуба Десны в УПЛ.

"Смотрел практически все игры Десны. Не смотрел только 3-4 игры, которые по времени совпадали с моими играми. Поэтому, конечно же, переживаю за эту команду. Она для меня родная, как и этот город, болельщики. Поэтому всегда буду за ними следить, спасибо им огромное.

Желаю им удачи и провести достойно оставшиеся три игры, как они и умеют. И доказать самим себе, что последние 2 поражения были случайностью и стечением обстоятельств", — сказал Филиппов.

Напомним, форвард защищал цвета черниговской Десны с 2016 по 2020 года, после чего перебрался в чемпионат Бельгии.

За Сент-Трюйден украинец успел наиграть 15 матчей в текущем сезоне, в которых забил один гол и отдвл четыре голевых паса.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.