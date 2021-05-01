В день рождения легенды донецкого Шахтера мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Дарио Срна, Getty Inages
01 мая 2021, 13:38
Культовый футболист для новейшей истории донецкого Шахтера, хорват Дарио Срна, сегодня, 1 мая, празднует свой день рождения. Экс-футболисту "горняков" исполнилось 39 лет.
Его карьера — история про постоянную борьбу, страсть к футболу и преданность команде, которая раскрыла его лучшие игровые характеристики перед всем миром. Однако, не обошлось и без скандальных страниц в его биографии. Знаете ли Вы каждую из них?
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