Тесты

В день рождения легенды донецкого Шахтера мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Культовый футболист для новейшей истории донецкого Шахтера, хорват Дарио Срна, сегодня, 1 мая, празднует свой день рождения. Экс-футболисту "горняков" исполнилось 39 лет.

Его карьера — история про постоянную борьбу, страсть к футболу и преданность команде, которая раскрыла его лучшие игровые характеристики перед всем миром. Однако, не обошлось и без скандальных страниц в его биографии. Знаете ли Вы каждую из них?

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.