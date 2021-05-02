Украина

Итальянский специалист не считает свою возможную смену клуба чем-то особенным.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби высказался о слухах о своем переходе в донецкий Шахтер.

"Это довольно просто, и я уже говорил об этом с игроками. Люди повсюду пишут о моем уходе, но я сказал ребятам, что они и клуб первыми узнают, если что-нибудь случится. Я в долгу перед ними, и это правильно.

Возможно, я покину клуб, но с такой же вероятностью я могу и остаться в Сассуоло. Игроки — профессионалы, они полностью сосредоточены и могут продолжать играть, со мной или без меня.

Когда мне будет что сказать — я сделаю это. А если и перейду в Шахтер, то это не будет какой-то сенсацией. Я не люблю ничего скрывать, и пытаюсь быть справедливым во всем", — сказал наставник итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер предлагает Де Дзерби трехлетний контракт на 10 млн евро.