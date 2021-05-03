Игра 25-го тура УПЛ состоится на НСК Олимпийский 6 мая.
НСК Олимпийский, УПЛ
03 мая 2021, 17:22
Поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги между Минаем и донецким Шахтером пройдет со зрителями на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Встреча чемпионата Украины была перенесена из Ужгорода в Киев, так как стадион не может принять матч по техническим причинам.
Таким образом, болельщики смогут посетить матч УПЛ. Билеты можно приобрести на официальном сайте Шахтера. Стоимость билетов — от 50 гривен до 4000 гривен.
Напомним, матч Минай — Шахтер пройдет в четверг, 6 мая, в 19:00 по киевскому времени.
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