Украина

Наставник "горняков" поделился своими эмоциями после матча с Днепром-1.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги против Днепра-1 (2:1).

"Мы практически решили вопрос со вторым местом после разочарования и потери титула. Наш состав сегодня очень отличается от предыдущего матча. Некоторые ребята не смогли восстановиться. В этом поединке была достаточно большая ротация.

Сегодня команда во всем контролировала матч, несмотря на сильный старт Днепра-1. Но мы справились достаточно быстро, смогли взять игру в свои руки, воспользовались возможностями. Особенно во втором тайме мы не давали сопернику создавать моменты до 80 минуты игры.

На последней минуте мы немного потерями стабильность. После углового мы не занимали верные позиции. Это привело к пропущенному мячу. Но мы сегодня были хорошей командой, которая активно действовала как в атаке, так и в обороне", — приводит слова Каштру ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Шахтер — Днепр-1 можно посмотреть на Football.ua.