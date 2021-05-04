Украина

Испанский арбитр вспомнил события 1995-го года.

Бывший арбитр ФИФА Лопес Ньето рассказал о том, как ему предлагали взятку за необходимый результат в матче Динамо против Панатинаикоса в рамках Лиги чемпионов.

Отметим, что киевляне выиграли тот поединок со счетом 1:0, но после матча возник коррупционный скандал.

"Сауна, которую они мне предложили, была, конечно, другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они стучат в мою комнату и дают мне посылку. В то же время и в моей комнате звонит телефон: "Антонио, они оставили мне шубу из бизона.

Мы пошли поесть с этими господами, и они на двух мерседесах двинулись вперед через лес. Они отвезли меня в своего рода деревню. "Это штаб киевского Динамо", — смеясь, сказали они...

Там даже флага не было. И вдруг некоторые девушки начинают бегать вокруг меня в очень провокационной манере. А потом, в комнате, они хотели со мной поговорить и дали мне бумагу, на которой было написано: "Антонио, победа Динамо. 30 000 евро для вас. "Я хотел ударить этого парня, но я взял бумагу и сказал, что мы уезжаем", — приводит слова бывшего арбитра BeSoccer со ссылкой на программу Los otros de Movistar.

Напомним, что за это киевскую команду на два сезона отстранили от еврокубков, но вскоре дисквалификация была отменена.