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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о премиальных футболистов за чемпионство Украины: "Можно купить однокомнатную квартиру и хорошую машину".

⚽ УЕФА открыл расследование связей Златана Ибрагимовича с букмекерской компанией.

⚽ Алан Ширер и Тьерри Анри стали первыми участниками Зала Славы АПЛ.

⚽ В итальянских СМИ появилась информация, что Динамо Киев может подписать голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона.

⚽ Маркос Льоренте в компенсированное время игры против Атлетика побил рекорд сезона Ла Лиги по скорости рывка.

⚽ Миллион евро за "золото" УПЛ: Мирча Луческу положен внушительный бонус от Динамо.

⚽ "Если недооценка — это искусство, то Зинченко — его Пикассо": реакция СМИ и болельщиков на игру украинца в матче с ПСЖ.

⚽ Гранада впервые в истории обыграла Барселону на Камп Ноу: гости владели мячом 19% игрового времени.

⚽ Виталий Буяльский и три дебютанта: стал известен расширенный состав сборной Украины.

⚽ Барселона готовит 10-летний контракт для Лионеля Месси.

⚽ Жозе Моуриньо представлен в качестве эксперта на talkSPORT и The Sun после увольнения с поста главного тренера Тоттенхэма.

⚽ Хосеп Гвардиола рассказал о "формуле успеха" Манчестер Сити в текущем сезоне.

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