Украина

Футболисты вернутся в Украину из Польши.

Нападающий Назарий Русин и защитник Артем Шабанов, которые перебывают в арене в польской Легии, вернутся в киевское Динамо, которому принадлежат. Об этом сообщил президент Легии Дариуш Мьодуски.

"Решение по Шабанову еще не принято окончательно, ведь за него нужно заплатить отступные. В нынешней ситуации, это, вероятно, не самое лучшее решение. Скорее всего, игрок вернется в Киев.

Русин? Идут завершающие стадии переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен и он вернется в Динамо", — сказал Мьодуски в интервью sportowefakty.

На данный момент Артем Шабанов восстанавливается от травмы. За клуб он провел восемь игр. Что касается Русина, то футболист был переведен в дубль, а за Легию сыграл всего один матч.

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