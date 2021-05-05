Украина

Грузинский защитник "горняков" поделился своими мыслями накануне матча с Минаем.

Защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава прокомментировал предстоящий поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги против Миная.

"Самое главное в матче против Днепра-1 был результат. Нужно было переступить через себя, выиграть и вернуться на победный путь. Надеюсь, уже в ближайшем матче с Минаем закроем все вопросы относительно второго места и будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Мы разбирали игру Миная, хорошо знаем многих футболистов из этой команды, несмотря на то, что они проводят дебютный сезон в УПЛ. Минай борется за выживание и имеет дополнительную мотивацию, понимаем, что противник будет готов оставить на поле все силы ради достижения результата, выйдет как на войну, и нас будет ждать жесткая, мужская игра. Но Шахтер готов к этому.

Отпуск? Пока рано об этом думать. Если в прошлом году мы могли позволить себе чуть-чуть расслабиться, то в этом сезоне до последнего матча нам есть что доказывать и нет времени думать об отпуске", — приводит слова Хочолавы официальный сайт "горняков".

Напомним, матч Минай — Шахтер пройдет завтра, 6 мая, в 19:00 по киевскому времени. На эту игру, которая состоится в Киеве на НСК Олимпийский, будут допущены болельщики.