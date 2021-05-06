Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины

В 25-м туре национального первенства Ингулец постарается гарантировать себе прописку в УПЛ вне зависимости от результатов параллельных матчей.

Ингулец — Львов

Четверг, 6 мая, 19:00. Кропивницкий, стадион Зирка. Арбитр — Николай Балакин (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

Выдав впечатляющую беспроигрышную серию на финише чемпионата, ПФК Львов не только заранее гарантировал себе прописку в элитном украинском дивизионе, но и имеет хорошие шансы финишировать в верхней половине турнирной таблицы, ведь отставание от Александрии и Днепра-1 за два тура до финиша составляет всего 1 очко.

А вот у соперника львовян по предпоследнему туру положение если и не сказать критическое, то уж точно не такое комфортное.

После серии неудач Ингулец оказался перед реальной перспективой вылета, и даже разгром прямого конкурента в борьбе за выживание, Олимпика, в предыдущем матче, не дает петровцам гарантии сохранения прописки в УПЛ.

Преимущество над Минаем составляет 5 очков, и хотя закарпатцы будут параллельно играть против Шахтера, что не дает им особых поводов для оптимизма, в футболе, даже украинском, порой случаются чудеса.

Именно поэтому хозяевам, которые на сей раз будут принимать соперника в Кропивницком, лучше позаботиться о том, чтобы самим обеспечить себе необходимый результат.

Отметим, что один из ключевых для Ингульца поединков пройдет со зрителями на трибунах.

Интересные факты

- Команды провели между собой 5 официальных матчей: 1 победа Ингульца, 1 ничья и 3 победы Львова.

- В УПЛ сыгран 1 матч: ничья 1:1.

- Беспроигрышная серия львовян в чемпионате составляет 5 матчей: 4 победы и 1 ничья.

- Львов не проигрывает Ингульцу во всех турнирах 4 матча: 3 победы и 1 ничья.

- Забивная серия Львова составляет 9 матчей (13 голов).

- Львов пропускает в шести выездных матчах УПЛ подряд (14 мячей).

- Ингулец не может забить в домашних матчах 225 минут.

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