Украина

Наставник Динамо считает, что Карлос де Пена получил весьма спорную красную карточку.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился мнением о работе судейской бригады во главе с Андреем Коваленко в данном противостоянии.

"На матче отсутствовал VAR. Вторая желтая де Пене была показана очень легко. Кроме того, в моменте с тем же де Пеной перед воротами Мариуполя, скорее всего, был пенальти – сначала на Карлосе сфолили, а потом ударили по мячу".

"Cуществуют моменты, которые решают исход матча в ту или иную сторону", — заявил Луческу в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Динамо — Мариуполь вы можете в обзоре на Football.ua.