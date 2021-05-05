Украина

Специалист оценил игру против киевлян.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал ничью в игре против киевского Динамо (0:0).

"Комментарий по сегодняшней игре будет коротким. Учитывая то, что от последней нашей игры не прошло даже трех дней, мы решили сыграть от обороны и большое внимание уделили организации нашей игры. Было понятно, что нам прессинговать чемпиона Украины будет сложно. И, в целом, в первом тайме это дало результат. У нас были моменты. Можно было забивать, но где-то фортуна от нас отвернулась.

Во втором тайме, когда у нас стало на одного игрока больше, мы должны были прессинговать. Это было бы логично. Но, к сожалению, у нас не было сил. Андрей Кулаков попросил замену на разминке. Сикан, Очеретько, Быков… У нас было много потерь. Но хорошо, что взяли очко с чемпионами. Не хочу преуменьшать заслугу Динамо, но они сегодня ничего не создали у наших ворот. Это для нас очень хорошо".

"Для того, чтобы бить по воротам, нужно подготовить ситуацию. Для того, чтобы играть на равных с Динамо, нужна свежесть. Если бы это была другая команда, то можно было бы говорить об ударах.

А так это Динамо. Команда Лиги Чемпионов. И для того, чтобы создавать моменты с таким соперником, мы должны были быть в полной боевой готовности", — сказал Маркевич.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Динамо — Мариуполь вы можете в обзоре на Football.ua.