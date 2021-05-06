Украина

Голкипер "горняков" продолжает демонстрировать прогресс.

Среди болельщиков донецкого Шахтера завершилось голосование за лучшего футболиста апреля.

По его итогам лучшим стал вратарь "горняков" Анатолий Трубин, за которого проголосовали 5744 из 6903 фанатов.

Второе место у нападающего дончан Жуниора Мораеса, которого выбрали 2177 респондентов, а третье — у полузащитника Майкона — 653 голоса.

В апреле Трубин провел четыре поединка, в которых пропустил три мяча в матчах против Динамо и Александрии. Матчи против Ворсклы и Мариуполя 19-летний украинец провел на ноль.

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