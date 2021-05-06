Среди болельщиков донецкого Шахтера завершилось голосование за лучшего футболиста апреля.

По его итогам лучшим стал вратарь "горняков" Анатолий Трубин, за которого проголосовали 5744 из 6903 фанатов.

Второе место у нападающего дончан Жуниора Мораеса, которого выбрали 2177 респондентов, а третье — у полузащитника Майкона — 653 голоса.

В апреле Трубин провел четыре поединка, в которых пропустил три мяча в матчах против Динамо и Александрии. Матчи против Ворсклы и Мариуполя 19-летний украинец провел на ноль.

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