Голкипер "горняков" продолжает демонстрировать прогресс.
Анатолий Трубин, ФК Шахтер
06 мая 2021, 17:35
Среди болельщиков донецкого Шахтера завершилось голосование за лучшего футболиста апреля.
По его итогам лучшим стал вратарь "горняков" Анатолий Трубин, за которого проголосовали 5744 из 6903 фанатов.
Второе место у нападающего дончан Жуниора Мораеса, которого выбрали 2177 респондентов, а третье — у полузащитника Майкона — 653 голоса.
В апреле Трубин провел четыре поединка, в которых пропустил три мяча в матчах против Динамо и Александрии. Матчи против Ворсклы и Мариуполя 19-летний украинец провел на ноль.
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