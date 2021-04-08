Украина

Руководство "россонери" ищут замену для Джанлуиджи Доннаруммы.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов Милана, сообщает calcioline.com.

Руководство "россонери" пока не могут договориться о новом контракте со своим вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, соглашение с которым завершается летом этого года.

По информации источника, итальянский клуб начал искать потенциальную замену на позицию голкипера и одним из вариантов для "россонери" является Трубин. Контракт украинца с "горняками" рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Трубин провел 24 поединка в футболке "горняков", выиграв конкуренцию у более опытного вратаря Андрея Пятова. В прошлом месяце 19-летний голкипер дебютировал в сборной Украины.

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