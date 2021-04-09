ЧМ-2022. Отбор

Голкипер "горняков" доволен своим достижением и он готов работать еще больше.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют в составе национальной команды в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Казахстана (1:1).

"Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта.

Цель каждого футболиста — выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем полевому игроку, ведь тебя редко выпускают на замену, нужно выступать в основном составе.

Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что моя работа не проходит даром", — приводит слова Трубина официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2022 с трех ничьих. Команда Андрея Шевченко обменялась голами с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

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