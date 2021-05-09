Украина

Вашему вниманию трансляция поединка заключительного 26-го тура чемпионата Украины.

В рамках заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря сыграет против Александрии.

После 25 туров Заря набрала 47 очков и занимает гарантированное третье место в турнирной таблице УПЛ, а в активе Александрии 29 баллов и седьмая строчка. В зависимости от результатов тура команда Владимира Шарана может опуститься на пару строчек вниз, если проиграет, а ее конкуренты выиграют.

Следить за событиями поединка Заря — Александрия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 9 мая, в 14:00 по киевскому времени:

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