Украина

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Украины.

В 26-м туре УПЛ Заря и Александрия поставят точку в своих выступлениях в чемпионате-2020/21.

Заря — Александрия

Воскресенье, 9 мая, 14:00. Запорожье, стадион Славутич-Арена. Арбитр — Александр Соловьян (Киев). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

С турнирной точки зрения поединок в Запорожье не несет особого значения. Заря заранее гарантировала себе "бронзу" и участие в квалификации Лиги Европы, и уже никаким образом не покинет третью строчку турнирной таблицы.

Что касается Александрии, то путь наверх для нее уже закрыт — выше 7-го места команде Владимира Шарана не подняться. Конечно, можно в последнем туре скатиться вплоть до 11-й позиции, но это маловероятно да и не имеет большого значения.

Но есть фактор, который может заставить Александрию отнестись к заключительному матчу чемпионата не как к возможности еще раз проверить игроков, в целесообразности пребывания которых в команде тренер еще не убедился, а дать настоящий бой сопернику.

Естественно, это горькие воспоминания о проигранном в серии пенальти полуфиналу Кубка Украины, в котором обе команды сетовали на арбитров, подлости Фортуны и считали себя более достойными поездки в Тернополь, но в итоге на матч с Динамо отправится Заря, а у Александрии остался неприятный "осадочек". Чем не повод поквитаться?

Вот только вряд ли поклонников Александрии могут настраивать на оптимистический лад последние результаты. Включая злополучный кубковый матч против Зари, проигранный в серии пенальти, команда проиграла семь из восьми поединков во всех турнирах, однако умудрилась выиграть этот самый единственный у Шахтера...

К слову, именно финал Кубка может оказать немалое влияние на то, какой будет характер этой игры. Учитывая, что оспаривать трофей Заре придется уже 13 мая, Виктор Скрипник вполне может поберечь ряд своих основных игроков для противостояния с Динамо. Ведь помимо усталости, есть риск получить травму в матче с принципиальным соперником.

Из-за дисквалификаций матч против Александрии пропустят защитник Вернидуб и нападающий Сайядманеш, а вот вратарь Василь, решение по которому дисциплинарный комитет никак не мог принять, уже пропустил два матча в чемпионате и именно их было решено засчитать как двухматчевую дисквалификацию за удаление против Олимпика. Так что формально он может выйти на поле.

В составе Александрии дисквалифицированных нет.

Матч пройдет в присутствии болельщиков.

Интересные факты

- Команды провели между собой 29 официальных матчей: 9 побед Зари, 9 ничьих, 11 побед Александрии.

- Заря не играет вничью в чемпионате на протяжении 16-ти туров: 12 побед и 4 ничьи.

- Проигрышная выездная серия Александрии составляет 4 матча.

- Безничейная серия Александрии в УПЛ составляет 8 матчей: 2 победы и 6 поражений.

Ориентировочные составы