Президент дончан рассказал, что пожелал Игорю Суркису после чемпионства Динамо.
Ринат Ахметов, ФК Шахтер
09 мая 2021, 23:30
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов рассказал, что пожелал президенту Динамо Игорю Суркису после того, как киевский клуб стал чемпионом.
"Что я могу ему пожелать? Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли. А мы выиграли. Что я могу пожелать? Точно так он мне желает. Это же я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы… Я себе пожелал — все сделать для того, чтобы в следующем году братья меня поздравляли с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто.
Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся. От этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень эффективный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им — огромнейшее спасибо. И уверен, что у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно.
И самое главное: все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики — самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон, тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед", — сказал Ахметов.
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