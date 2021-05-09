Украина

Президент дончан рассказал, что пожелал Игорю Суркису после чемпионства Динамо.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов рассказал, что пожелал президенту Динамо Игорю Суркису после того, как киевский клуб стал чемпионом.

"Что я могу ему пожелать? Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли. А мы выиграли. Что я могу пожелать? Точно так он мне желает. Это же я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы… Я себе пожелал — все сделать для того, чтобы в следующем году братья меня поздравляли с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто.

Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся. От этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень эффективный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им — огромнейшее спасибо. И уверен, что у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно.

И самое главное: все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики — самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон, тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед", — сказал Ахметов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.