Украина

Форвард Ворсклы высказался о непопадании в национальную команду.

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром минувшего сезона УПЛ, прокомментировал свое отсутствие в расширенном списке сборной Украины.

"Много информации и разных разговоров ходило. Я был уверен в то, что все-таки вызовут в сборную. Я к этом отнесся нормально. Не сильно расстроился, потому что тренер решает, кого будет брать на Евро.

Считаю, что все, что от меня зависело, я выполнил. Я проделал свою работу хорошо. Тут уже не от меня зависело. Это было решение тренера", — сказал Кулач в эфире программы Про Футбол.

Ранее Football.ua составил символическую сборную заключительного тура УПЛ.