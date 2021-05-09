Украина

Форвард полтавчан продолжает демонстрировать впечатляющую результативность.

В матче заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла в гостях встречается с Минаем. На момент перерыва в матче счет 2:1 в пользу полтавчан.

В этом противостоянии нападающий полтавской команды Владислав Кулач отметился забитым голом с пенальти в концовке первого тайма на 41-й минуте. Для украинца этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне УПЛ.

Благодаря этому Кулач превзошел клубный рекорд Ворсклы по количеству голов за один сезон, который держался с 1997 года, когда его установил Сергей Чуйненко, забивший 14 мячей.

Также отметим, что Кулач продолжает лидировать в гонке бомбардиров УПЛ, опережая вингера Динамо Виктора Цыганкова, на счету которого 12 мячей.

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