Украина

Украинский форвард прокомментировал свой дебют за основную команду "бело-синих".

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат прокомментировал свой дебют в основной команде "бело-синих", который состоялся в матче заключительного 26-го тура УПЛ против Колоса (3:0).

"Эмоции, конечно, положительные. И впечатления яркие – сразу чувствуется другой уровень, и сопротивление на поле со стороны соперников намного сильнее чем когда играешь за дубль или U-19.

За свое время на поле хотел максимально помочь команде, которая и так уже выигрывала со счетом 3:0. Слава Богу, все закончилось успешно, счет сохранился, и мой дебют пришелся на победный матч.

Поздравления в команде? Ребята поздравили всей командой, и даже персонал. Пожелали не останавливаться и продолжать работать, двигаться в том же направлении", — приводит слова Ваната официальный сайт "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Ванат, который стал лучшим бомбардиром чемпионата U-21, продлил контракт с Динамо.