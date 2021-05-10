Украина

Украинский голкипер луганчан восстановился после травмы.

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко восстановился после травмы и будет готов сыграть в финале Кубка Украины против киевского Динамо. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, 28-летний голкипер луганчан вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к заключительному матчу нынешнего сезона.

Ранее наставник Зари Виктор Скрипник отмечал, что у Шевченко сотрясение мозга и перелом носа после столкновения на тренировке.

Напомним, финал Кубка Украины между Динамо и Зарей пройдет 13 мая в Тернополе.

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