Украина

Защитник "бело-синих" прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины против Зари.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Украины против луганской Зари.

"Конечно, это очень ответственная игра для нас. Мы хотим выиграть этот кубок, так как играем только на победу.

Заря — непростой противник, но это ничего не меняет. Будем настраиваться и готовиться к этой игре. У Зари хорошие игроки, они играют во владении мяча и это радует, что будут противостоять две играющие команды", — приводит слова Забарного ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, финальный матч Кубка Украины Динамо — Заря пройдет в четверг, 13 мая, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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