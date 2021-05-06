Украина

Защитник луганчан поделился своими эмоциями после матча с Днепром-1.

Защитник Зари Виталий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против Днепра-1 (1:0), благодаря которой луганчане гарантировали себе попадание в тройку лучших команд УПЛ.

"Конечно мы знали, что сегодня день рождения нашего родного клуба, поэтому была двойная мотивация. Тем более не был решен вопрос по поводу третьего места, нам нужно было закрыть этот вопрос как можно быстрее.

Счастливы, что это сделали. Тем более в игре против сильной команды, которая продемонстрировала во второй части чемпионата, что она серьезный конкурент. Думаю, в следующем сезоне она будет бороться за самые высокие цели.

Нам удалось навязать игру, которая была достаточно боевая, хорошая. Может было мало конструктива, но сегодня был важен результат. Мы счастливы, что опять везем бронзу в Луганск. Надеюсь, что это нам послужит шагом, чтобы в дальнейшем замахнуться на что-то большее.

Сравнение с матчем за бронзу в прошлом сезоне? Думаю, что игры отличаются. Там была ситуация, которая складывалась не в нашу пользу. Мы 1:0 проигрывали, нам пришлось переворачивать. Хомченовский тогда вытянул нашу команду за уши. Та игра была по накалу серьезнее. Но лучше не доводить до таких матчей и решать все заранее.

Сдержанная реакция? Тяжело – когда нет болельщиков это все смазывается. Эти пустые трибуны. Да, бронза – это хорошо. Нужно сесть, проанализировать. У нас были хорошие моменты в этом чемпионате, были плохие. Мы начали с двух поражений. Многие журналисты, эксперты нас мотивировали.

Открою секрет, что в самом начале чемпионата на одном из известных сайтов был выложен материал, где эксперты разложили турнирную таблицу по их мнению, какой она будет в конце чемпионата. Там было несколько экспертов, которые прогнозировали нам 5-6 место. Говорили, что у нас есть проблемы в команде, что у нас будет сложный график. Но мы доказали себе в первую очередь, и им, что мы смогли все перевернуть и добиться результата", — сказал Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Видеообзор матча Днепр-1 — Заря можно посмотреть на Football.ua.