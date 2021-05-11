Украина

Наставник "бело-синих" поделился своими ожиданиями накануне финала Кубка Украины.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок в финале Кубка Украины против луганской Зари.

"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю Динамо. А если выигрываешь суперкубок, чемпионат и кубок ты входишь в историю Украины.

Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать", — приводит слова Луческу ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, финальный матч Кубка Украины Динамо — Заря пройдет в четверг, 13 мая, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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