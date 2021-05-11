Украина

Даниил Скорко пропустит сборы молодежной команды из-за повреждения.

В списке футболистов, вызванных в молодежную сборную Украины для подготовки к турниру Мемориал Валерия Лобановского и спарринга против Турции, произошла одна замена. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вместо травмированного защитника Динамо Даниила Скорко, которому предстоит перенести операцию на носовой перегородке, вызов в национальную команду получил полузащитник Львова Артур Ременяк.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Валентин Моргун (Динамо), Никита Турбаевский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Денис Кузик, Константин Вивчаренко (оба – Динамо), Александр Драмбаєв, Назарий Муравский (Мариуполь), Александр Мельник (Александрия), Максим Таловеров (Динамо Ческе Будейовице, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Михаил Мудрик (Шахтер), Богдан Билошевский (Десна), Олег Очеретько (Мариуполь), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Артур Ременяк (Львов).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба — Динамо), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан Вьюнник (Шахтер), Николай Кухаревич (Рух).

Также наставник сборной Руслан Ротань сформировал резервный список футболистов, в который попали Дмитрий Мацапура (Заря), Марк Мампасси (Мариуполь), Игорь Снурницын (Олимпик), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – Динамо), Даниил Кравчук (Ворскла), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – Колос), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – Рух), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).

Напомним, Украина U-21 стартует на Мемориале Лобановского с полуфинала против Азербайджана. Матч пройдет 26 мая.