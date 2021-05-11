Украина

Бразилец в Сети попрощался с наставником.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик написал прощальный месседж Луишу Каштру, который покидает клуб.

"Мистер Луиш Каштру, большое спасибо вам за все. Для меня было честью работать с вами и вашим тренерским штабом в течение этих двух сезонов. Желаю успехов в карьере", — написал Патрик.

Напомним, у Луиша Каштру завершился контракт с "горняками" и после поединка против Ингульца он объявил о своем уходе.

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