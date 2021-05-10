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Президент Шахтера не исключает, что бывший капитан команды однажды возглавит "горняков".

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов высказался о возможном назначении бывшего капитана команды Дарио Срны на пост главного тренера "горняков" — место, которое осталось вакантным после завершения контракта с Луишем Каштру.

"Возможно ли будущем назначение Срны на место наставника Шахтера? Конечно, почему нет? Все возможно. Именно на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой.

Я на эту тему с ним не разговаривал. Я думаю, что у вас была возможность поговорить и он вам честно скажет. Он очень чистый и откровенный парень. Он всегда скажет. И поверьте на слово – у него ума больше, чем амбиций. Он точно понимает, что он легенда Шахтера. Он сделал для Шахтера очень-очень много. И еще очень-очень много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: "Дарио, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером".

Если он с этим справится — значит, он будет великим тренером, а если он не справится — значит, он скажет: "Президент, вы меня пригласили и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться".

Поэтому Дарио – это супер ответственный человек, Шахтер в его сердце навсегда. Он очень много сделал и продолжает делать. И я хочу сказать, что в своем качестве он принесет еще очень много пользы для Шахтера. Он помогает мне сегодня. Я с Дарио практически каждый день на связи и каждый день он честен. И не так, что мне говорит "хорошо", а Каштру говорит "плохо". Он имеет мужество говорить честно. А все-таки честность – это продукт, который не портится", — сказал Ахметов в интервью программе Великий футбол.

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