Украина

Итальянский специалист, вероятно, переедет в Украину.

Сегодня стало известно, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру покинет донецкий клуб по окончании сезона.

Ввиду этой новости вопрос о кандидатах на место португальца стал более актуальным.

Так, авторитетный журналист Фибрицио Романо в своем Twitter заявил, что Шахтер возглавит нынешний наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Сообщается, что переговоры между сторонами будут завершены в ближайшее время. Контракт с итальянским специалистом будет рассчитан до 2023-го года.

Ранее сообщалось, что Фиорентина может перехватить Де Дзерби у Шахтера.