Итальянский специалист, вероятно, переедет в Украину.
Роберто Де Дзерби, getty images
09 мая 2021, 23:11
Сегодня стало известно, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру покинет донецкий клуб по окончании сезона.
Ввиду этой новости вопрос о кандидатах на место португальца стал более актуальным.
Так, авторитетный журналист Фибрицио Романо в своем Twitter заявил, что Шахтер возглавит нынешний наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби.
Сообщается, что переговоры между сторонами будут завершены в ближайшее время. Контракт с итальянским специалистом будет рассчитан до 2023-го года.
Ранее сообщалось, что Фиорентина может перехватить Де Дзерби у Шахтера.