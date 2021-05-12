Украина

Форвард оценил шансы команды в финальном матче Кубка.

Нападающий луганской Зари Артем Громов прокомментировал финал Кубка Украины, в котором его команда сыграет против Динамо.

"Мы приехали и хотим выиграть. Фаворит? В Кубке нет фаворита. Шахтер Агробизнесу проиграл. Кубок — не чемпионат, совсем другая игра. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас.

Фаны на стадионе? Блин, хоть кубок на кубок будет похож, а не двусторонку. Добавляет эмоций", сказал Громов.

Напомним, финальный матч Кубка Украины Динамо — Заря пройдет в четверг, 13 мая, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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