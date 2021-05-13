Украина

Опытный вратарь сборной Украины заявил, что не собирается становиться главным тренером в будущем.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился своими планами на будущее после того, как он завершит профессиональную карьеру.

"По себе чувствую, что я без футбола не смогу. Многие знакомые и тренеры говорят, что у меня есть задатки главного тренера. Я себя им не вижу, хочу начать со вратарей. Многие говорят, что есть предпосылки – посмотрим, жизнь покажет. Я пока не планирую заканчивать карьеру.

Конечно, я думаю об этом. Это жизнь, мы должны развиваться в чем-то. Может, что-то новое найду и этим заинтересуюсь", – сказал Пятов во время своей прямой трансляции в Instagram.

В нынешнем сезоне Пятов потерял свое место в основном составе "горняков" и провел всего лишь семь поединков во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей.

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