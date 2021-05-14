Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал победу над Зарей.

Динамо Киев в финальном поединке Кубка Украины играло против Зари и добилось минимальной победы в экстра-тайме.

Александр Караваев прокомментировал победу своей команды над Зарей и выразил готовность играть на любой позиции.

"Луческу нам всегда говорит, что все, кто не попал в стартовый состав, должны быть готовы к матчу, поскольку команда состоит не из 11-ти человек, а из более, чем 20-ти. Так что каждый должен быть готов в любой момент выйти и помочь, ведь мы профессионалы. Так что я был готов. Не скажу, что сразу вошел в игру. Было тяжеловато физически, нужно было правильно сыграть и не паниковать. А когда уже вошел в ритм, почувствовал игру и стало легче.

Мы понимаем все требования Луческу, я вижу, что он хочет, чтобы я играл на разных позициях. Если я буду нужен команде слева, справа, в центре – это без проблем. Нужно выходить и играть на любой позиции, если это нужно команде. Первые 10-15 минут после того, как вышел на поле. Нужно было почувствовать уверенность, первый пас отдать своему игроку, ничего не выдумывать, а действовать от простоты. Это и старался делать. А уже позже начал играть острее и более рискованно. Когда чувствуешь игру, ловишь кураж.

Обе команды играли очень правильно и осторожно, моменты возникали и у одних ворот, и у других. В такой ситуации на первый план выходит психология и уверенность, это помогает", — приводит слова Караваева официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Заря.