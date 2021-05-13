Украина

Наставник луганской команды поделился своими эмоциями после матча с Динамо.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Украины против киевского Динамо. "Бело-синие" забили победный мяч в дополнительное время (1:0).

"Запомнится атмосфера на стадионе, обе команды скучали по ней. Была футбольная атмосфера, когда болельщики поддерживали команды, потому что чуть-чуть отвыкли играть со зрителями. Надо поблагодарить Динамо за то, что они привезли свою технику и подрихтовали поле.

Мы старались, чтобы финал был финалом. Мы сделали все, что могли. Есть ошибки, хочется дальше развиваться, в том числе тактически. Но это все такое — если ты проиграл, значит, где-то чего-то не хватило.

Но еще раз говорю, мы можем смело занести этот сезон в актив. В прошлом сезоне третье место мы завоевали только в последнем туре, чуть не хватило тогда к каким-то другим местам. Начали сезон с двух поражений, а финишировали третьими с 9-очковым отрывом. Сыграли в финале Кубка, старались, мне кажется, выглядели даже ничего. Но Динамо есть Динамо, они свой шанс использовали. У нас было мало шансов, но мы не играли на ничью, а хотелось не проиграть.

Ключевой фактор в матче? Всегда можно сказать, что мастерство, уверенность команды или что-то еще. Кубок тем и прекрасен, что с поля уходит лишь один победитель. В этот раз мы проиграли, поздравляем Динамо.

Состав на игру без Гладкого, Шахаба и Аллахьяра? У нас был план, мы начинали старой гвардией. Начинали одной тактикой, заканчивали другой. Был расчет, что выйдут свежие футболисты — они старались, делали все чтобы мы победили, но не срослось.

Повлияла ли травма Миколенко на игру? Мы смотрим на себя, нам без разницы, кто против нас. В Динамо кто не выйдет – это топ-игрок по украинским меркам. Так что нам было и до травмы тяжело, и после, когда вышел Караваев.

У Фаворова был момент еще в первом тайме. Против Динамо играть и иметь 100 моментов – я такого тоже давно не видел, тем более в этом сезоне. Большой комплимент Динамо. Ребята, которые играли в прошлом сезоне, преобразовались с приходом нового тренера. Команда действительно стала машиной старого поколения или старого формата. Против этой команды всегда трубно играть", — сказал Скрипник в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Динамо — Заря можно посмотреть на Football.ua.