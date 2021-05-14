Украина

Нападающий киевлян прокомментировал победу над Зарей.

Динамо Киев в финальном поединке Кубка Украины играло против Зари и добилось минимальной победы в экстра-тайме.

Нападающий киевлян Артем Беседин остался доволен подарком для болельщиков на день рождения и прокомментировал свои нереализованные моменты.

"Поздравляю всех болельщиков и наш клуб с днем рождения Динамо. Лучшего подарка, чем победы, быть и не могло, мы все выложились для этого. Перед матчам тренеры обратили внимание, что "финалы не играются, финалы выигрываются" и мы сделали все, чтобы победить.



Мои моменты? Нападающий хорошего уровня должен забивать такие моменты. Но мы все смотрим футбол, смотрим матчи уровня Лиги чемпионов, где не забиваются более очевидные моменты. Из этой ситуации надо сделать правильные выводы и идти дальше", — приводит слова Беседина официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Заря.