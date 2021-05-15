Украина

Клуб надеется усилиться в летнее трансферное окно.

Главный тренер ПФК Львов Анатолий Бессмертный прокомментировал планы клуба в летнее трансферное окно.

"Мне кажется, что те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.

Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец — для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", — сказал Бессмертный.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб Львова ушли в отпуск, который продлится до середины июня.

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