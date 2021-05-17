Украина

"Горняки" очень амбициозны в своих планах.

С большой долей вероятности Шахтер уже в ближайшее время возглавит тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский специалист хочет переманить с собой лидера команды Мануэля Локателли.

В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи.

Напомним, что на итальянского полузащитника также претендуют представители чемпионата Англии — Манчестер Сити и Арсенал.