Украина

Футболист отлично вернулся на поле после повреждения.

Болельщики донецкого Шахтера выбрали полузащитника клуба Тараса Степаненко лучшим игроком мая.

Всего в голосовании приняли участие 11 550 болельщиков "горняков".

Степаненко получил 7408 голосов. Второе место занял бразильский вингер Тете с 2924 голосами, а третьим оказался форвард Дентиньо с 1218 голосами.

В мае на счету Степаненко две игры, и обе — победные. Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:1 и разгромил Минай (4:0). В игре против закарпатского клуба хавбек оформил дубль.

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