Украина

Итальянец, работавший помощником Мистера, считает, что у киевлян посредственные легионеры.

Бывший ассистент Мирчи Луческу в киевском Динамо сравнил кадровые возмоэности киевлян и Шахтера.

"Центральный нападающий Мораес по своим характеристикам чем-то напоминает Капуто. Марлос и Тайсон — два атакующих футболиста, смещающихся в центр. Еще есть Тете, который очень силен. А в полузащите у них качественные игрок: Степаненко, Маркос Антонио, Майкон и Алан Патрик, которые действительно хороши. В защите опытный Матвиенко и Додо, который очень силен.

Шахтер сильный, но пережил переходный сезон. А у Динамо менее качественная, но очень сильная и сплоченная группа молодых украинцев. Легионеры, конечно, не на уровне Шахтера, а скромные и неплохие", — приводит слова Лонго Tuttomercatoweb.

Напомним, что на Football.ua доступно интервью с Диего Лонго, в котором он рассказал о Мирче Луческу и принципах игры Динамо